È passato più di un mese da quel maledetto 3 maggio in cui Luana D’Orazio, giovane mamma e operaia in una ditta tessile in Toscana, ha perso la vita in un terribile incidente sul lavoro. In molti, anche tra i personaggi noti dello spettacolo, hanno dedicato almeno un pensiero per questo dramma. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ad esempio, hanno compiuto per la famiglia di Luana qualcosa di davvero speciale.

Una vita, quella della giovane Luana D’Orazio, spezzata improvvisamente e troppo presto. Una distrazione oppure un malfunzionamento del macchinario sul quale stava lavorando, hanno provocato la morte istantanea della giovane operaia della ditta tessile di Montemurlo.

A soffrire di più per questa tragica vicenda, naturalmente, sono i genitori Emma e Luca, il fratello Alberto e il figlio di soli 6 anni, il piccolo Alessio.

Per loro e per il ricordo di Luana, Giulia Salemi e il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli hanno deciso di compiere un gesto davvero ammirevole che era impossibile passasse inosservato.

Giulia Salemi fa visita alla famiglia di Luana

Ieri, sull’account Instagram di Giulia Salemi è apparso un video molto commovente di lei e del suo fidanzato che hanno fatto visita a casa della famiglia D’Orazio. L’occasione era quella di consegnare virtualmente i fondi raccolti dagli stessi personaggi noti dello spettacolo.

Pier ed io oggi siamo andati a Pistoia e abbiamo pranzato con la famiglia di Luana e di Alberto. Abbiamo portato la nostra vicinanza e l’abbraccio di tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi che oggi abbiamo virtualmente consegnato.

È stato tutto emozionante e sincero. Ogni attimo, ogni sguardo e tutte le parole sono state piene d’amore anche se ogni cosa intorno a noi parlava di lei… anche i silenzi. Il dolore di Emma e Luca, gli occhi del piccolo Alessio e la dolcezza di Alberto.

Dopo un inevitabile imbarazzo iniziale, ha scritto Giulia, sono riusciti a trasportare la giornata verso la bellezza della vita.

Siamo riusciti anche a sorridere, tutti, e a parlare della vita in positivo e guardare avanti, perché solo così si puo’ superare il più grande dei dolori che si possano vivere.

La Salemi ha concluso il post ringraziando la famiglia D’Orazio, augurandosi che la loro visita gli abbia regalato un po’ di leggerezza.