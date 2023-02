Si è chiuso il tragico cerchio legato all’incidente avvenuto a Tor Lupara la settimana scorsa e che ha visto cinque ragazzi giovanissimi di Fonte Nuova perdere la vita. Si è chiuso ieri mattina, quando nella chiesa Santa Maria Maddalena, nel quartiere Talenti di Roma, si è celebrato il funerale dell’ultima vittima, la diciassettenne Giulia Sclavo.

Sono stati giorni di dolore immane quelli che hanno vissuto tutti gli abitanti di Fonte Nuova, piccolo comune situato alla periferia di Roma. Sono iniziati per la precisione intorno alle 2:30 della notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio.

In quel momento, la vita di 5 ragazzi giovanissimi del posto, si è interrotta tragicamente con lo schianto della vettura sulla quale viaggiavano, al chilometro 609 di via Nomentana.

Valerio, Alessio, Simone, Flavia e Giulia, tutti tra i 22 e i 17 anni, si sono spenti nell’impatto della fiat 500 sulla quale viaggiavano contro un palo della luce e un albero.

L’unico sopravvissuto è Leonardo, anche lui 22enne, che si trova ancora ricoverato al Sant’Andrea di Roma e che fortunatamente non è più in pericolo di vita.

Le dichiarazioni di quest’ultimo potrebbero aiutare gli inquirenti a far luce su dinamica e cause dell’incidente.

Venerdì, sabato e domenica scorsi sono stati i giorni più dolorosi di tutti. Quelli in cui si sono celebrati i funerali dei cinque ragazzi.

Venerdì pomeriggio, nella chiesa del Gesù Maestro di Fonte Nuova, il parroco ha celebrato i funerali di Alessio e Simone, i due cugini 22enni che hanno perso la vita nell’incidente. Migliaia i presenti che hanno voluto abbracciare le famiglie.

Il giorno successivo, sempre nella stessa parrocchia, si sono celebrati quelli di Valerio e Flavia, il 22enne che era alla guida dell’auto e la sua inseparabile amica 17enne. Anche in questo caso in moltissimi hanno voluto partecipare al dolore.

Ieri mattina, in fine, nella chiesa Santa Maria Maddalena del quartiere Talenti di Roma, si è celebrato il funerale dell’ultima vittima, la diciassettenne Giulia Sclavo.

Tantissimi amici hanno detto addio alla loro amica di sempre, cantando per lei l’omonima canzone di uno dei suoi cantanti preferiti, il rapper Ludwig.

Quanti sogni. Quanti guai. Siamo gli amici di sempre, di sempre. Il resto non conta niente, ma niente. Un vero amico non mente, non mente. Un vero amico è per sempre, per sempre.