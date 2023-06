Aveva in programma l’incontro con il Diacono Giulia Tramontano, proprio per iniziare il cammino verso il battesimo del suo piccolo Thiago, che sarebbe dovuto nascere tra appena due mesi. Tuttavia, questo incontro è saltato a causa del delitto commesso dal suo fidanzato.

Alessandro Impagnatiello ha deciso di togliere la vita alla sua compagna ed alla madre del figlio che portava in grembo, nella serata di sabato 27 maggio. Dal suo racconto al Gip era troppo stressato nel portare avanti le due relazioni.

Il Diacono della chiesa di Senago Francesco Bruno nel ricordare la 29enne, alla fine della messa di domenica ha voluto dire un pensiero per la giovane donna. Ha dichiarato:

In questi giorni Giulia Tramontano aveva in programma un incontro per il battesimo del piccolo Thiago. A giorni nella parrocchia di Senago sarebbero cominciati gli incontri in vista del cammino verso il sacramento del battesimo con i futuri genitori e tra questi erano attesi anche Giulia ed Alessandro.