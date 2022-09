Quello capitato al povero Giuliano De Seta, un ragazzo di soli 18 anni, è soltanto l’ennesimo triste episodio capitato a un giovane italiano mentre svolgeva uno stage di alternanza scuola lavoro. La rabbia è tanta e le indagini faranno chiarezza su cosa sia effettivamente avvenuto all’interno degli stabilimenti della ditta di Noventa di Piave. Oltre a quella, però, c’è molto dolore, soprattutto per il papà del ragazzo.

Si allunga la lista dei decessi avvenuti all’interno di aziende italiane, a ragazzi che hanno trovato la loro fine mentre svolgevano il più classico dei percorsi di alternanza scuola lavoro.

A gennaio scorso, Lorenzo Parelli, anche lui di soli 18 anni, aveva perso la vita durante uno stage che stava svolgendo in una ditta edile della Provincia di Udine.

Un mese dopo, a febbraio, Giuseppe Lenoci, che di anni ne aveva addirittura soltanto 16, ha perso la vita in un incidente stradale. Si trovava sul furgone della ditta in cui, anche lui, stava svolgendo uno stage.

Giuliano, 18enne originario di Ceggia e studente presso l’Itis di Portogruaro, aveva da pochi giorni iniziato il suo stage lavorativo alla BC Service di Noventa di Piave, in provincia di Venezia.

Nella giornata di ieri, mentre si trovava vicino ad un macchinario, una lastra di acciaio di due tonnellate si è staccata e gli è caduta sulle gambe.

Immediatamente gli operai che erano presenti sul posto hanno allertato i soccorsi, che in pochi minuti hanno raggiunto lo stabilimento. Nonostante i numerosi sforzi, per il 18enne non c’è stato nulla da fare.

Lo strazio del papà di Giuliano De Seta

Le autorità competenti, intervenute sul posto, hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso. Le indagini cercheranno di fare maggiore chiarezza possibile sull’accaduto e di capire se tutte le norme di sicurezza fossero rispettate.

Soprattutto, si cercherà di capire se Giuliano De Seta fosse da solo vicino al macchinario e se ciò fosse possibile e programmato.

Nel frattempo, resta un dolore immane. Una tristezza infinita e incolmabile soprattutto per la famiglia del ragazzo.

Il papà, devastato dalla scomparsa così improvvisa e inaspettata del giovane, ha confidato ai giornalisti de Il Gazzettino che adesso il suo mondo è finito.

Toccanti anche le parole di un amico di famiglia, che conosceva benissimo Giuliano: