Giulianova, Maria Cristina Taralli muore a 45 anni davanti agli occhi della figlia

Tanto dolore a Giulianova per la morte di Maria Cristina Taralli, 45 anni. Era insegnante in una scuola elementare del posto

Una triste notizia che arriva da Giulianova, provincia di Teramo in Abruzzo. Maria Cristina Taralli è morta a 45 anni davanti agli occhi di sua figlia diciassettenne.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la donna, insegnante in una scuola elementare del posto, avesse accusato diversi malesseri la mattina, decidendo così di restare a letto. Ma la sua situazione è peggiorata in modo improvviso ed inaspettato ed è proprio in quel letto che è deceduta, perdendo molto sangue, davanti a sua figlia di 17 anni.

La ragazza non ha potuto fare nulla per salvare la sua mamma ed ha subito chiamato il suo papà. Purtroppo Maria Cristina Taralli si è spenta per sempre e nemmeno i medici hanno potuto salvarla.

Dopo i primi esami sul corpo senza vita, l’anatomopatologo Giuseppe Sciarra ha evidenziato due possibili cause del decesso sul rapporto inviato al pm. La 45enne potrebbe essere morta per “un problema polmonare con conseguente edema o cardiaco con dissezione dell’aorta”.

Enrica Medori, pm di turno, ha disposto il trasferimento del corpo all’ospedale di Teramo e richiesto l’esame autoptico. Dai risultati di quest’ultimo, si potrà stabilire la reale causa che ha portato all’improvvisa morte di Maria Cristina Taralli.

Nel 2019, la donna era rimasta vittima di un incidente stradale mentre di trovava a bordo di uno scooter. Travolta da un altro mezzo, aveva riportato gravi traumi ed era stata ricoverata, in prognosi riservata, prima alla struttura sanitaria di Giulianova e in seguito trasferita a Pescara.

Le parole del Sincado per la morte di Maria Cristina Taralli

Dopo la spiacevole notizia, anche il Primo Cittadino è intervenuto a nome di tutta la comunità, per stringersi al dolore della sua famiglia: