È un momento davvero difficile quello che stanno vivendo i familiari della piccola Federica Bena, la bimba di 9 anni morta dopo essere stata schiacciata dal cancello di casa. La nonna paterna ha voluto parlare di lei, per ricordarla e per dire a tutti che era una bambina molto buona ed allegra.

Gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda, ma soprattutto vogliono capire come sia potuto cadere quel cancello, dal peso davvero elevato.

Era martedì 5 aprile. Intorno alle 19.30, Federica era sullo scivolo di casa e stava giocando. In casa c’erano la madre e il fratello di 14 anni. Sembrava essere una giornata come le altre.

Ad un certo punto la donna e il figlio hanno sentito un forte tonfo. Sono subito usciti a controllare ed hanno scoperto che purtroppo Federica era stata schiacciata dal cancello. Si era rotto un perno e la struttura metallica le era caduta addosso.

I due hanno iniziato ad urlare. I vicini, disperati, hanno chiesto l’intervento dei sanitari. Con la speranza di poterla salvarle, i medici l’hanno trasportata in ospedale, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso. l traumi da schiacciamento che ha riportato, per la piccola sono risultati essere fatali.

Gli inquirenti hanno scelto di rimandare la salma nella bimba ai suoi genitori, che hanno organizzato la camera ardente proprio in casa.

Morte Federica Bena, lo strazio della nonna

In tanti sono sconvolti da questa perdita così improvvisa e straziante. I genitori e tutti i suoi cari hanno scelto di rimanere in silenzio. Solo la nonna paterna ha deciso di parlare della nipotina, in un’intervista con il quotidiano locale Bergamo News. La signora ha dichiarato:

Era tanto brava, allegra. Amava andare a scuola e quando tonava a casa si metteva a fare i compiti senza chiedere aiuto a nessuno. Faceva la quarta elementare e praticava ginnastica artistica, mi sembra. So che le piaceva molto.

Il funerale è previsto nella giornata di oggi, intorno alle 14.30, nella chiesa del piccolo comune di Trescore, in provincia di Bergamo.