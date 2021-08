Giulio Scalfi è morto all’età di 39 anni mentre si trovava alla guida della sua moto, una Ducati. Secondo le notizie riportate, sembrerebbe che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo a due ruote, mentre percorreva la Strada provinciale 57 a Gavardo, in direzione di Viallio Terme.

Il 39enne, dopo aver perso il controllo, si è schiantato contro il guard-rail al lato della carreggiata ed è stato sbalzato per diversi metri, prima di finire violentemente contro l’asfalto.

Sul posto, poco dopo, sono giunti gli operatori sanitari del 118, che hanno cercato di salvargli la vita. Purtroppo ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano e alla fine non hanno potuto far altro se non dichiarare il suo decesso. Giulio Scalfi era da poco uscito dalla sua casa, in cui viveva con la sua fidanzata, per un rilassante giro in moto. Qualcosa però non è andato come previsto e a casa l’uomo non è più tornato.

Gli agenti della polizia locale della Valsabbia sono intervenuti sul posto e hanno effettuato tutti i rilievi necessari. Lo scopo è quello di capire cosa abbia fatto perdere il controllo della moto a Giulio.

Il corpo senza vita del 39enne si trova alla Domus Aurora di Gavardo. Scalfi lascia la sua compagna e convivente Alessandra, la sua mamma e il suo papà, la sorella, le zie e tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano.

Numerosi messaggi per Giulio Scalfi

L’intera comunità è sconvolta da quanto accaduto. Dopo la tragica notizia, sul web sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio per la famiglia e gli amici hanno voluto salutarlo un’ultima volta.

Giulio Scalfi non è l’unica vittima delle strade italiane. Pochi giorni fa sono morti due giovani, in sella alle loro moto. Nico Duò, colpito sul casco da una civetta e Mattia Barbon, che ha perso il controllo del suo mezzo e si è schiantato contro un albero. Avevano 24 e 26 anni.