Nico Duò ha perso la vita a soli 24 anni, mentre era alla guida della sua moto. Una tragedia che arriva da Basso Polesine, in provincia di Rovigo e che si è verificata lo scorso 16 agosto, intorno alle 20:30 in via Linea ad Ariano.

Nico era a bordo della sua Ducati, quando è stato colpito sul casco da un volatile, con più precisione da una civetta. Quest’ultima gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.

Dopo il violento impatto, il 24enne è stato trasportato con immediata urgenza all’ospedale più vicino e sul luogo sono arrivati anche gli agenti dei Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Non sembrano esserci dubbi, la civetta ha violentemente colpito Nico Duò sul casco, facendogli perdere il controllo della sua moto.

In pochissime ore, la vicenda si è diffusa sul web, lasciando rabbia e tristezza tra migliaia di utenti. Il ragazzo è stato trovato a circa 100 metri dalla sua moto. Immediata la corsa in ospedale, ma al suo arrivo le sue condizioni sono risultate troppo gravi. Poco dopo il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Il messaggio della PN Padovanuoto per Nico Duò

Nico era un pallanuotista conosciuto e amato da molte persone. Il suo amore per la piscina è iniziato quando era soltanto un bambino, fino a diventare una vera e propria passione.

La PN Padovanuoto ha voluto mostrare la propria vicinanza ai familiari a tutti coloro che amavano Nico.

Una terribile notizia, di pochi minuti fa, sconvolge la PN Padovanuoto: la scorsa notte è mancato Nico Duó, centroboa… Posted by Pallanuoto PadovaNuoto on Tuesday, August 17, 2021