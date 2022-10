Preso di mira da una gang in discoteca, Giuseppe Checchia viene colpito da un masso e finisce in coma: la rabbia dei suoi genitori

Ha dell’assurdo quello che è capitato alle prime luci dell’alba di domenica scorsa, all’esterno di una discoteca di Castellarano, in provincia di Modena. Giuseppe Checchia, un ventenne della zona, è stato colpito da un masso alla testa ed ora sta lottando per sopravvivere. Il drammatico racconto della madre del 19enne.

Un episodio molto spiacevole che riporta la memoria a quanto accaduto lo scorso 12 agosto al povero Davide Ferrerio, il 20enne bolognese massacrato di calci e pugni a Crotone per un assurdo scambio di persona.

Attualmente il 20enne si trova ancora in coma, ricoverato in un ospedale bolognese da due mesi e non da segni di miglioramento.

Giuseppe, che abita a pochi chilometri di distanza da Davide, al contrario non è stato vittima di uno scambio di persona, ma dell’insensata ira di una banda di ragazzi che, senza motivo, lo hanno istigato per tutta la sera e poi colpito con violenza immane.

A raccontare quanto accaduto al 19enne, intervistata da Il Corriere della Sera, ci ha pensato la madre del 19enne, la signora Domenica Basile.

Cosa è successo a Giuseppe Checchia

Giuseppe e la sua comitiva, la sera di sabato scorso erano usciti per trascorrere qualche ora di svago e divertimento. Dopo esser stati respinti da un’altra discoteca, alla fine avevano deciso di andare al Rockville di Castellarano.

Una volta entrati si è messa subito male per i ragazzi che, apparentemente senza motivo, sono stati presi di mira da un gruppo molto grande coetanei.

Questi ultimi hanno iniziato a insultare, spintonare e istigare Giuseppe e i suo amici. Mostravano insomma la chiara volontà di litigare.

Una volta terminata la serata, Giuseppe è uscito dal locale e mentre aspettava i suoi amici che tornavano a prenderlo con l’auto, quella banda si è avvicinata di nuovo ed ha continuato la sua missione.

Un ragazzo in particolare, ha preso un masso e lo ha scagliato contro Giuseppe Checchia, colpendolo in testa e facendolo crollare a terra. Ora il 19enne è in coma e sta lottando per sopravvivere.

Il racconto della donna non manca di mostrare rabbia e indignazione: