La tragedia è accaduta pochi giorni fa in una piscina a Villagrazia di Carini, a Palermo. Giuseppe Corradengo non ce l’ha fatta, dopo che a causa di un probabile malore, è rimasto diversi minuti con la faccia in giù nella piscina.

Il bambino di 7 anni stava giocando nell’acqua, si trovava con la nonna e la sorellina. Subito dopo l’incidente, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con immediata urgenza prima all’ospedale Villa Sofia e poi all’Ismett.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi e purtroppo poco fa è arrivata la tristissima notizia: iter per dichiarare la morte cerebrale del piccolo Giuseppe Corradengo. I genitori dovranno decidere se donare gli organi.

Giuseppe Corradengo e le indagini delle forze dell’ordine

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri di Carini, coordinati dalla Procura.

Di seguito, quanto si legge nell’ultimo bollettino dell’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello:

Il bimbo di sette anni che ha rischiato di annegare è stato portato al pronto soccorso pediatrico dove è arrivato in arresto cardiaco. È stato rianimato nel reparto diretto dalla dottoressa Patrizia Ajovalasit e grazie al supporto dei rianimatori e di tutto il personale coinvolto. Ad ora il bambino ha la prognosi riservata.

Subito dopo, è stato disposto il suo trasferimento all’Ismett. Nella struttura è iniziata l’osservazione per dichiarare la morte cerebrale del bimbo di soli 7 anni.

Secondo le notizie riportate e diffuse finora, sembrerebbe che ad accorgersi della tragedia e a lanciare l’allarme, sia stato un vicino di casa che ha notato il piccolo a faccia in giù nella piscina, dove stava giocando. Si trovava in casa con la nonna e la sorellina.