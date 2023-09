Ha salvato un bagnante in difficoltà in mare a Viareggio Giuseppe Genovali, il papà di Emma, la giovane ragazza di 20 anni deceduta due mesi dopo un incidente stradale, nel quale aveva già perso la vita il suo fidanzato. L’uomo si trovava in spiaggia quando ha visto quella persona avere qualche difficoltà in mare. E non ha esitato a buttarsi in acqua per poterlo aiutare.

Sua figlia è venuta a mancare il 18 settembre scorso. Due mesi dopo il sinistro nel quale è rimasta coinvolta insieme al fidanzato, Leonardo Brown. Quest’ultimo perse la vita pochi giorni dopo quello scontro.

A distanza di pochissimo tempo e mentre è ancora impegnato ad affrontare un lutto difficile come quello della perdita di una figlia, il papà Giuseppe ha salvato una vita in mare. Un bagnante era in difficoltà e lui non ha esitato a gettarsi in acqua per dargli una mano.

Emma e Leonardo viaggiavano su una bicicletta a pedalata assistita. Lo scontro con una moto a Viareggio ha causato il decesso di entrambi. Il cuore del ragazzo si è fermato pochi giorni dopo il sinistro. Quello della ragazza due mesi dopo.

Papà Giuseppe ha dovuto così salutare troppo presto la sua giovane figlioletta di 20 anni, che, come il suo fidanzato, aveva tutta la vita davanti. E si è reso protagonista anche di un eroico salvataggio in mare.

L’altra mattina il padre di Emma era sulla spiaggia di Viareggio. Improvvisamente si è accorto di un bagnante in difficoltà in mare. L’uomo è un bagnino, che in quel momento era fuori servizio, visto che l’attività termina a metà settembre.

Ha comunque fatto il suo dovere, gettandosi in acqua e tentando di riportarlo a riva il più velocemente possibile. Arrivato sulla spiaggia, per fortuna l’uomo si è ripreso.