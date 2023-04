Si sono concluse ufficialmente le indagini sul decesso di Giuseppe Pedrazzini, l’anziano trovato privo di vita all’interno di un pozzo in una sua proprietà a Cerrè Marabino l’11 maggio del 2022. Il 77enne, secondo gli inquirenti, è morto per i maltrattamenti perpetrati dai suoi famigliari, sua moglie Marta Ghilardini, sua figlia Silvia Pedrazzini e suo genero Riccardo Guida.

Era l’11 maggio del 2022 quando i Carabinieri di Reggio Emilia, a seguito di diverse segnalazione, effettuavano un’ispezione nella proprietà di Giuseppe Pedrazzini a Cerrè Marabino.

All’interno di un pozzo agricolo sito a poche decine di metri dall’abitazione dell’anziano, i militari avevano rinvenuto il corpo senza vita del 77enne, avvolto in un telo e in evidente stato di decomposizione.

Subito erano stati arrestate tre persone: la moglie Marta Ghilardini, la figlia Silvia Pedrazzini e il genero Riccardo Guida.

Inizialmente le accuse per loro erano di omicidio, sequestro di persona, occultamento e soppressione di cadavere e truffa ai danni dello Stato.

Quest’ultimo reato è legato al fatto che i tre non hanno denunciato il decesso dell’anziano, continuando così a percepire la sua pensione e utilizzare il suo denaro.

L’andare avanti delle indagini e i risultati dell’autopsia, tuttavia, hanno più volte cambiato le carte in tavola. I tre imputati si sono accusati a vicenda più volte e sono entrati e usciti dal carcere in diverse occasioni.

Il termine delle indagini sulla morte di Giuseppe Pedrazzini

L’esame autoptico ha infatti accertato che il decesso di Giuseppe Pedrazzini è avvenuto per cause naturali e non per traumi o colpi in particolare.

Ora la Procura ha ufficialmente chiuso le indagini sull’evento drammatico e spiegato che il decesso di Pedrazzini è avvenuto per i maltrattamenti e le scarsissime cure ricevuti da Giuseppe.

I reati di cui i tre sono accusati restano dunque maltrattamenti, sequestro di persona, omissione di soccorso, soppressione di cadavere e truffa allo Stato.

Nei mesi precedenti al decesso del 77enne i tre avrebbe relegato in un letto l’anziano, nutrendolo solamente con del brodo. Gli avrebbero inoltre negato le cure mediche necessarie e i contatti con chiunque al di fuori del nucleo familiare.

La figlia Silvia, inoltre, avrebbe più volte somministrato dei tranquillanti a suo padre per evitare che si agitasse.