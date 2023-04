Giuseppe Pipitone era da solo a bordo della sua auto, quando per cause ancora da accertare si è schiantato contro un muro di cemento

Si chiamava Giuseppe Pipitone e aveva 46 anni, l’uomo che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha perso la vita a Lecce. Era un imprenditore agricolo e un ufficiale di Costa Crociere ed è rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto a Lecce, in Puglia.

Credit: LECCEPRIMA

Un altro week end drammatico sulle strade italiane, con diversi incidenti stradali che si sono rivelati fatali per alcune persone che avevano ancora molta vita davanti e sogni da realizzare.

Uno molto grave è capitato non in strada, bensì in pista, nel circuito di Misano Adriatico intitolato a Marco Simoncelli.

Si stava disputando la gara di Coppa Italia Velocità e al primo giro del gran premio dedicato alla categoria Classe 1000 cc, quattro motociclette si sono scontrate ad alta velocità.

L’esperto pilota Fabrizio Giraudo è stato urtato da una moto ed è caduto al centro della pista. Lì è transitato un altro mezzo, il cui pilota non ha potuto far nulla per evitare di investire Fabrizio.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori sul posto, per il 46enne di Cuneo non c’è stato nulla da fare. Gli organizzatori della gara hanno immediatamente sospeso ogni attività sul circuito.

46 anni li aveva anche Giuseppe Pipitone e anche lui ha trovato la sua fine in un terribile incidente stradale, avvenuto però sulle strade cittadine di Lecce.

La dinamica dell’incidente di Giuseppe Pipitone

Credit: Vigli del Fuoco

Il sinistro si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorsi, all’altezza di via della Cavalleria nel capoluogo pugliese.

Stando a quanto riportato, sembrerebbe che l’uomo abbia perso il controllo della sua auto, un Opel Zafira, e si sia schiantato contro il muro di cinta di un’abitazione.

Alcuni passanti hanno allertato i soccorritori, che in pochi minuti sono arrivati sul posto.

Credit: Vigli del Fuoco

I Vigili del Fuoco, arrivati per primi, hanno trovato il corpo di Giuseppe riverso a terra sull’asfalto, purtroppo già privo di vita.

Il 46enne era un ufficiale di Costa Crociere e in più era un imprenditore agricolo, occupato perlopiù nella produzione di olio d’oliva.

Nell’incidente non parrebbero essere coinvolti altri mezzi. Le autorità hanno effettuato tutti i rilievi del caso e la salma è già stata restituita alla famiglia per poter procedere con le esequie.