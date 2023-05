L’ennesima tragedia sul lavoro in Italia si è verificata nella mattinata di ieri in Calabria, più precisamente a Rocca Imperiale. Giuseppe Spagna, operaio di soli 38 anni, ha perso la vita dopo che un masso lo ha travolto in pieno. L’uomo stava svolgendo lavori di manutenzione in un corso d’acqua e da un muro di contenimento si sarebbe staccata una frana che lo ha centrato.

Sono circa 200 le persone che nei primi mesi del 2023 hanno perso la vita mentre svolgevano il proprio lavoro. Un dato aumentato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e un numero che continua a crescere, purtroppo, di giorno in giorno.

L’ultima tragedia del genere si è verificata intorno alle 10:00 del mattino di ieri in Calabria, più precisamente sul territorio comunale di Rocca Imperiale.

Una ditta di movimento terra di Castrovillari era impegnata nella messa in sicurezza degli argini di un corso d’acqua e Giuseppe, 38enne di Roseto Capo Spulico, era uno degli operai occupati nel cantiere.

La dinamica di quanto avvenuto deve ancora essere accertata dalla Procura di Castrovillari, ma i primi rilievi e l’ipotesi più accreditata parla di una frana che si è staccata da un muro di calcestruzzo costruito per marginare l’acqua del torrente.

Vigili del Fuoco

La terra e i massi distaccati dall’argine, stando a quanto emerso fino ad ora, avrebbero travolto in pieno il 38enne, non lasciandogli scampo.

Immediata la chiamata ai soccorsi e l’arrivo di questi ultimi sul cantiere, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare.

Cordoglio per Giuseppe Spagna

Vigili del Fuoco

L’indagine aperta dalla Procura servirà, oltre che per chiarire la dinamica di quanto successo, anche ad accertare se le norme di sicurezza fossero tutte rispettate e se ci siano responsabilità nell’incidente.

Aldilà dei fatti burocratici, ciò che resta è il grande dolore, da parte di una famiglia e di una comunità intera, che ha perso improvvisamente un uomo molto giovane e stimato da tutti.

Giuseppe Spagna era sposato e aveva un figlio piccolo. Giuseppe Ranù, primo cittadino di Rocca Imperiale, ha scritto così sul proprio profilo di Facebook: