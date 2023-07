Non sarebbe stato un pirata della strada a togliere la vita alla donna di 41 anni, che a Gemonio, in provincia di Varese, ha perso la vita mentre camminava sul marciapiede. Giuseppina Caliandro sarebbe stata investita dall’autista di quella macchina. Questa l’ipotesi degli inquirenti dopo aver ascoltato la testimonianza di una persona che si trovava in quel momento in una vicina pizzeria per ritirare un asporto.

Un testimone oculare, che ha assistito a tutta la scena, ha detto che non sarebbe stato un incidente causato dall’alta velocità. Il ragazzo, che era insieme ad alcuni amici nella piazza di Gemonio per ritirare una pizza da asporto, avrebbe visto un’auto ingranare la marcia indietro.

L’auto si è diretta così in retromarcia a tutta velocità contro la donna di 41 anni, investendola e causandone il decesso, prima di correre via e darsi alla fuga. Quindi non un pirata della strada, ma un vero e proprio omicida.

La Procura di Varese non ha ancora confermato quanto riportato sul Corriere della Sera. Il giornale riporterebbe le parole di un ragazzo di 26 anni che ha assistito alla scena.

Verso le nove, nove e un quarto ho sentito litigare per strada, urla e parolacce. Ho notato un uomo con la maglietta strappata che camminava, forse stava litigando con una ragazza. Aveva parcheggiato nei paraggi e al momento di salire in auto la ragazza ha colpito l’auto o direttamente lui.

Giuseppina Caliandro investita volontariamente dopo una lite con un uomo?

Il conducente dell’auto ha messo in moto, ha fatto un paio di metri in retro poi ha ingranato la prima e ha schiacciato la ragazza contro al muro, per poi scappare.

Questo il racconto del giovane che ha assistito a tutta la scena mentre era in piazza a Gemonio insieme ad alcuni amici. L’automobilista sarebbe poi fuggito e nella fuga avrebbe colpito un’altra macchina. Poi è sparito nel nulla. Ora gli inquirenti sono sulle sue tracce.