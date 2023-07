Ormai non ci sono più dubbi sul caso di Giuseppina Caliandro: è ricercato un uomo per omicidio volontario. Cruciali le testimonianze di chi era presente nel momento in cui la donna è stata investita mentre camminava su un marciapiede nel pieno centro di Gemonio, in provincia di Varese, nella serata di sabato scorso. Qualcuno, probabilmente dopo una lite, ha volontariamente tolto la vita alla 41enne.

Giusy, come la chiamavano parenti e amici che ancora non riescono a elaborare un lutto troppo grande da affrontare, ha perso la vita per mano di un uomo. L’uomo in modo volontario l’ha investita con la sua auto.

La Procura di Varese, dopo le prime indiscrezioni sui racconti dei testimoni oculari presenti al momento dell’investimento, indaga ora in modo ufficiale per omicidio volontario. Anche in campo internazionale. Si cerca chi ha tolto la vita alla donna di 41 anni.

La Procura di Varese ha spiegato che ci sarebbero degli elementi a carico di un soggetto ricercato. Elementi che, però, andranno verificati ed eventualmente confermati. L’identità del sospettato è ora presente nei database delle persone ricercate a livello internazionale.

Gli inquirenti, infatti, ipotizzano che dopo aver investito la donna di 41 anni, probabilmente a seguito di un litigio avvenuto in strada, l’uomo si è dato alla fuga. Di lui si sono perse completamente le tracce.

Il ricercato ha investito Giusy a pochi passi da casa sua. All’inizio si era pensato a un pirata della strada. Grazie alla testimonianza di alcuni testimoni oculari, ora si cerca l’uomo che volontariamente l’ha presa sotto con la sua auto.

Cruciale anche la testimonianza dell’automobilista che si è visto piombare addosso l’auto del fuggitivo, durante la sua fuga. Per fortuna non ha riportato ferite in seguito all’impatto con il mezzo che correva a folle velocità.