Gli auguri di Giuseppe Conte per Natale non potevano che essere diversi dal solito. Perché come ricordato dal premier italiano, in occasione di un videomessaggio insieme a tutti gli altri leader dell’Unione Europea, questo sarà inevitabilmente un Natale diverso. Mantenere sempre alta la guardia, questo il mantra che ci dobbiamo ripetere.

L’appello del nostro presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è chiaro, in occasione dell’intervento insieme ai leader degli altri 26 paesi membri dell’Unione Europea, in un videomessaggio destinato a tutti i cittadini europei per le festività di fine anno.

Il videomessaggio è stato pubblicato sui canali social del Consiglio UE ed era presente anche il nostro premier, che ha ricordato a tutti gli italiani e a tutti gli europei di mantenere sempre alta la guardia, anche sotto le feste.

Il Natale alle porte rappresenta un momento di serenità per le nostre comunità, ma allo stesso momento siamo chiamati, proprio ora, a mantenere alta la guardia, perché la pandemia ha comportato un costo umano devastante, ha messo a dura prova le nostre abitudini.

Queste le parole di Giuseppe Conte, che sottolinea come quello che sta per arrivare sarà inevitabilmente un Natale diverso, anche se il lancio dei vaccini a breve è una speranza per il futuro.

Gli auguri di Giuseppe Conte per Natale e degli altri leader europei

Alle sue parole si aggiungono quelle del presidente del Consiglio UE, Charles Michel, che parla dell’Unione come di una squadra di 450 milioni di cittadini che devono agire in modo responsabile, prendendosi cura di se stessi e degli altri.

Queste, invece, le parole di Angela Merkel:

La migliore protezione contro la pandemia è nelle nostre mani: limitare i contatti, indossare le mascherine, mantenere le distanze e mostrare attenzione verso gli altri.

Mentre Emanuel Macron chiede ai cittadini dell’UE determinazione e solidarietà per combattere insieme e uscire dalla pandemia.