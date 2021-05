In occasione del quindicesimo compleanno di Gianna, Vanessa Bryant ha pubblicato un commovente post su Instagram

È trascorso poco più di un anno da quella maledetta mattina del 25 gennaio 2020. L’elicottero sul quale stavano viaggiando Gianna Bryant, suo padre Kobe, stella del basket, e altre 7 persone, si è schiantato su una collina di Los Angeles non lasciando scampo a nessuno di loro. Ieri la piccola Gigi, come amavano chiamarla in famiglia, avrebbe compiuto 15 anni e a commemorare il suo compleanno ci ha pensato mamma Vanessa sul suo account Instagram.

Credit: vanessabryant – Instagram

La notizia dell’incidente in elicottero e della conseguente morte di Kobe Bryant e sua figlia Gianna, ha sconvolto non solo gli Stati Uniti, ma tutto il mondo.

Molto colpita è rimasta anche la nostra Italia, paese nel quale la star del basket mondiale è praticamente cresciuta quando era sono un ragazzo.

Ad essere colpita maggiormente da questa tragedia immane, è stata Vanessa, moglie di Kobe e mamma di Gianna Bryant.

Credit: vanessabryant – Instagram

La famiglia era molto unita, come hanno testimoniato tutte le apparizioni pubbliche avvenute in decine e decine di occasioni. Il legame più forte era proprio quello tra Kobe e Gigi.

Mamma Vanessa, qualche giorno dopo la tragedia, aveva detto che se proprio è dovuto succedere, è stato meglio che se ne siano andati entrambi, poiché l’uno non avrebbe saputo come sopravvivere senza l’altra e viceversa.

Il post di Vanessa Bryant nel giorno del compleanno di Gianna

Vanessa Bryant non ha mai dimenticato i suoi due amori. Anche dopo la loro morte ha continuato a pubblicare foto e messaggi con loro protagonisti.

E non poteva mancare anche a un’occasione come quella di ieri, il quindicesimo compleanno della sua prima figlia.

Sul profilo Instagram di Vanessa è comparsa una foto di qualche anno fa che la ritrae con una piccola Gigi. A corredo del meraviglioso scatto, la donna ha scritto: