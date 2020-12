Vanessa Bryant incredula davanti all’assurda richiesta di sua madre, dopo la morte di Kobe e Gianna

È molto triste vedere come il denaro riesca a far scatenare delle diatribe a livello familiare, soprattutto se la famiglia in questione ha da poco subito un gravissimo lutto. Vanessa Bryant, moglie di Kobe e madre di Gianna, entrambi morti in un grave incidente in elicottero lo scorso gennaio, ora deve rispondere alle denunce che sua madre le ha fatto perpetrare.

Era il 26 gennaio scorso e la star dell’NBA Kobe Bryant stava facendo un viaggio in elicottero insieme alla sua figlia maggiore Gianna e ad altri membri del suo staff. Improvvisamente, il pilota ha perso il controllo del mezzo facendolo schiantare al suolo. Per tutti i passeggeri non c’è stato nulla da fare, sono tutti morti sul colpo.

Kobe aveva da poco terminato la carriera da giocatore, una carriera gloriosa che lo ha reso tra i maggiori esponenti della storia del basket americano e mondiale. Con lui, sull’elicottero, era presente anche sua figlia, la piccola Gianna, di soli 13 anni ma con una passione infinita per quello stesso sport.

La notizia della morte dei due ha sconvolto l’intero pianeta, in particolare la vedova di Kobe e mamma di ‘Gigi’, Vanessa. Da allora, la donna ha dovuto imparare a vivere e badare da sola alle altre due bambine che la coppia aveva.

La denuncia della madre di Vanessa Bryant

A nemmeno un anno dalla scomparsa di suo marito e sua figlia, Vanessa si è trovata davanti a una questione che mai avrebbe immaginato. Sua madre, Sofia Laine, le ha fatto causa e pretende chiaramente che la famiglia Bryant riconosca a lei una parte di eredità di Kobe.

L’ex suocera pretende che si continui a mantenere il suo status, poiché, come affermato da lei stessa, Kobe le aveva promesso che avrebbe badato a lei per tutta la vita. La Laine afferma di aver fatto da baby sitter alle loro tre figlie per molti anni, anche durante le feste e senza mai tirarsi indietro, e quindi di meritarlo.

Di risposta, Vanessa ha contro querelato sua madre, affermando che sono lei e Kobe ad aver badato a lei per 20 anni e che lei ha badato alle sue figlie solo a tempo parziale. La pretesa di sua madre, ha detto Vanessa, è puerile e scandalosa, ma le fa comunque molto male.