Gli ex suoceri di Ornella Pinto mandano fiori e bigliettino durante il funerale: il gesto della sorella della vittima

Commozione generale ma anche attimi di tensione. Ieri si sono tenuti i funerali di Ornella Pinto, la donna di 40 anni uccisa dal marito la notte tra venerdì e sabato scorsi con 12 coltellate. I suoceri hanno mandato una corona di fiori con annesso bigliettino di condoglianze, che sono stati respinti dalla famiglia della vittima.

Si erano lasciati circa due mesi fa Ornella Pinto e suo marito Pinotto Iacomino, di 3 anni più grande. Fino alla tragica notte della settimana scorsa, l’uomo non aveva mai dato segnali di violenza eppure, alle 4 del mattino di sabato 13 marzo, ha impugnato un coltello da cucina ed ha colpito sua moglie con 12 fendenti.

La donna, con gli ultimi fiati di vita, è riuscita a prendere il telefono e a contattare sua sorella, che ha inviato i soccorsi tempestivamente. L’intervento dei medici, però, è risultato vano. Ornella è deceduta alle 10 del mattino all’ospedale Cardarelli di Napoli.

L’assassino, fuggito in auto subito dopo l’aggressione, si è costituito ai Carabinieri di Terni un paio di ore più tardi e ora si trova in carcere in attesa del processo.

Tensione ai funerali di Ornella Pinto

A celebrare la funzione, ieri mattina, l’arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia. In molti si sono avvicinati alla cattedrale, ma né civili né giornalisti hanno potuto partecipare alla messa.

Se da una parte non è passato inosservato il commovente gesto verso la bara delle donne presenti al funerale, che hanno deciso di portare loro a spalla il feretro come segno di forza del genere femminile, dall’altra ci sono stati anche momenti di forte tensione.

I genitori dell’assassino, ex suoceri della vittima, hanno fatto recapitare una corona di fiori con annesso bigliettino di condoglianze. Distrutta dal dolore, la sorella di Ornella Pinto ha rifiutato la composizione floreale, per poi strappare il bigliettino.

Le parole del padre della vittima

Qualche giorno fa, Giuseppe Pinto, padre di Ornella, ha rilasciato una video intervista al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Dalle sue parole, comunque colme di devastazione per la tragica perdita, è emersa un’unica volontà: quella di avere giustizia.

L’uomo ha dichiarato di non volere nessuna vendetta, ma pretende dai politici un gesto forte, che serva anche ad evitare che episodi come questo possano ripetersi.