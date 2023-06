Le ultime persone ad aver visto in vita Giulia Tramontano sono state proprio la suocera ed il compagno di lei. Successivamente la donna è andata in caserma insieme al figlio Alessandro Impagnariello a denunciarne la scomparsa, poiché in casa non c’era ed il telefono era spento.

Nella giornata di sabato 27 maggio, la 29enne ha scritto al fratello del fidanzato, per avvisarlo della relazione parallela che aveva scoperto e dell’incontro con l’altra ragazza.

Il ragazzo sconvolto, ha allertato subito la mamma, che insieme al compagno si è subito recata nella casa che Alessandro e Giulia condividevano. Da ciò che riporta Il Giorno, la suocera ha raccontato:

Quando andavo a casa di Giulia, nelle settimane precedenti, lei stessa mi faceva capire di avere qualche sospetto. Quando sono arrivata nell’abitazione quel giorno, era nervosa, ha lanciato un pacchetto di sigarette contro un armadio.

Durante questo incontro, Giulia avvisa anche la suocera che aveva appuntamento con l’amante. La donna le dice che vorrebbe accompagnarla, ma lei dice che vuole andare da sola.

Il rientro a casa di Giulia Tramontano

Finito l’appuntamento la suocera torna a da Giulia, è proprio lei a riportarla a casa, che le dice che la sua storia con il figlio era finita. Le dice anche di passare la notte a casa sua e di non rientrare nella sua abitazione.

Purtroppo la 29enne, ha scelto di rientrare ed è proprio lì che Alessandro Impagnatiello la stava aspettando. La donna ed il suo compagno saranno alla fine, le ultime persone a vederla in vita.

Hanno anche provato a contattarla la mattina seguente, ma già dalla sera precedente, Giulia era ormai senza vita e con lei anche il suo bambino.

In quelle sue ultime ore di vita, la ragazza ha sentito anche una collega di lavoro. L’ha chiamata intorno alle 18.30, per raccontarle ciò che aveva appena scoperto sul fidanzato. Le ha detto che Alessandro le aveva rovinato la vita. Inoltre, l’amante aveva già capito che purtroppo c’era qualcosa di strano, poiché quella sera aveva provato a contattarla, ma da lei non ha mai ricevuto nessuna risposta.