Sono ancora in corso tutte le indagini del caso per il delitto straziante di Giulia Tramontano, commesso appunto dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Quest’ultimo per far credere a tutti della scomparsa della ragazza, ha messo in atto una finta che ha dell’incredibile.

Gli inquirenti lo hanno sottoposto in arresto ed ora si trova nella casa circondariale locale, in attesa che il Gip durante l’udienza per il fermo decida cosa fare per lui.

Giulia risultava essere scomparsa dalla serata di sabato 27 maggio, sera in cui il suo fidanzato ha messo fine alla sua vita, con il bimbo che portava in grembo. Tuttavia, lui ne ha denunciato la scomparsa nel pomeriggio del giorno successivo.

Ha raccontato agli agenti che in realtà lei era a casa quando è uscito per andare a lavoro. Però una volta rientrato a casa, di lei non c’era traccia ed il suo telefono risultava essere sempre spento. Ha detto che non c’era il passaporto, un bancomat e circa 400 euro in contanti.

Il lunedì, quando tutti i familiari avevano fatto degli appelli sui social, Alessandro Impagnatiello con la madre ed il compagno di lei, si è messo alla ricerca della fidanzata nel comune di Senago, dove vivevano.

Il racconto di un uomo, che ha visto Alessandro Impagnatiello alla ricerca di Giulia Tramontano

Il ragazzo di 30 anni, è andato nel bar che si trova a pochi metri dalla sua abitazione, che si chiama Bar 9. Il titolare di quel posto in una breve intervista a Fanpage.it, sull’incontro con l’uomo ha detto:

Ha chiesto se poteva vedere i filmati di sorveglianza, se era passata la fidanzata. Poi si sono rivelate tutte pagliacciate. Gli abbiamo detto che forse era meglio cercare dall’altra parte, che era più vicino, dove c’è un tabaccaio ed un pub, invece di partire dalla parte in fondo.