L’ennesima diagnosi, la paura e la rabbia. Giorgia Soleri ha pubblicato un recente post sul suo account Instagram. La famosa influencer ha annunciato pubblicamente di essere affetta da fibromialgia.

Sarei ipocrita se negassi il misto di terrore e di rabbia che ha pervaso il mio corpo dopo l’ennesima diagnosi.

È così che Giorgia Soleri racconta dell’ennesima diagnosi. La prima l’ha definita una liberazione e allo stesso tempo un pugno allo stomaco.

Il suo dolore aveva finalmente un nome. Un nome che però doveva essere raro, come lei stessa lo ha definito, visto che i medici hanno impiegato anni per pronunciarlo.

La verità è che eravamo milioni di persone, silenziate da un personale medico-sanitario che per anni ci aveva trattate come malate immaginarie, scottate dall’invalidazione che il nostro dolore aveva ricevuto da affetti e parenti, schiacciate dal peso di una malattia che nel suo nome portava lo sconveniente suono di un organo genitale.

Tre diagnosi differenti: europatia del pudendo, endometriosi e adenomiosi.

E ogni volta che ne arrivava una, Giorgia Soleri si sentiva più protetta e meno sola, perché iniziavano a capirla e ad aiutarla. Pochi giorni fa, ne è arrivata un’altra: fibromialgia.

La stessa dinamica di tutte le altre: dubbi, diagnosi scorrette, disillusione, rassegnazione. Poi, un nome: fibromialgia. Nel grande termine ombrello di Central Sensitivity Syndrome o anche sensibilizzazione centrale. Sarei ipocrita se negassi il misto di terrore e rabbia che ha pervaso il mio corpo dopo l’ennesima diagnosi. Ma questa volta è stato diverso.

Questa volta è stato diverso, sono tornati empatia, amore, supporto, vicinanza e abbracci silenziosi. Poche ore prima, l’influencer si era tatuata TOGHETER WE ARE STRONGER (INSIEME SIAMO PIÙ FORTI). E ora pensando a quella coincidenza, Giorgia Soleri sorride.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Oggi lo sento più che mai. Grazie.

Un lungo post che presto si è diffuso sul web, inondato di reazioni, oltre 28 mila e di messaggi di supporto, di comprensione di altre donne che soffrono di fibromialgia, che in realtà non è ancora riconosciuta come una vera e propria malattia.