Giovane influencer dona un rene al suo fidanzato ma poco dopo scopre che è sposato

Marjos Lara è un influencer che ha raccontato la sua storia tramite TikTok dove ha raccolto più di 9 milioni di visualizzazioni. Marjos si è resa protagonista di una vicenda a dir poco incredibile. Dopo aver donato un rene a colui che avrebbe dovuto essere il suo fidanzato, per la giovane è arrivata l’amara scoperta.

Marjos è una giovane ragazza la cui storia è diventata virale su Tik Tok. Inutile dire che l’influencer si è resa protagonista di un gesto incredibile. La giovane ha infatti donato un rene al suo fidanzato del quale era innamoratissima. Dopo l’operazione, però, Marjos ha fatto un’amara scoperta.

L’operazione è stata eseguita con successo, tutto è andato per il meglio e subito dopo la ragazza ha scoperto che il suo fidanzato era in realtà un uomo sposato, poiché l’uomo ha ricevuto la visita della moglie mentre era ancora in ospedale. Dopo aver assistito a tutto ciò, la giovane è rimasta senza parole.

Per questo motivo Marjos Lara ha deciso di condividere la sua storia su Tik Tok dove è diventata virale facendo il giro del mondo. Sono stati molto coloro che, non credendo alle sue parole, hanno chiesto all’influencer delle prove per dimostrare che la sua storia fosse accaduta davvero.

Alcuni, infatti, hanno insinuanto che stesse cercando di attirare l’attenzione e di ottenere più followers, altri, invece, non hanno perso occasione per prenderla in giro, dicendole di vedere il lato positivo che oggi l’amore della sua vita ha avuto un pezzo di lei per sempre.

Dal momento che questa storia ha avuto un riscontro più negativo che positivo da parte del web, Marjos ha dovuto condividere un video che mostrava tutti la cicatrice che ha lasciato sul suo corpo dopo l’intervento. Una storia a dir poco incredibile di cui sicuramente si parlerà ancora per molto tempo.