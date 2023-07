Gragano, il giorno del dolore per l'ultimo saluto alla bimba di 8 anni deceduta dopo una caduta dallo scooter

Nella giornata di sabato 15 luglio l’intera comunità di Gragnano, si è fermata per l’ultimo straziante addio a Serena, la bimba di 8 anni deceduta dopo una caduta da uno scooter. Tante persone hanno voluto essere presenti per l’ultimo saluto alla piccola.

Sono ancora tutti sconvolti ed addolorati per questa perdita così grave e straziante, che ha portato a tristezza e dolore nei cuori dei suoi cari e di tutti quelli che l’hanno conosciuta.

La giornata di sabato 15 luglio è stato il momento del dolore. Davvero tante persone hanno scelto di essere presenti nella chiesa per l’ultimo addio a questa bambina, volata in cielo davvero troppo presto.

Ad officiare il rito don Gerardo Cesarano, che nella sua omelia ha voluto dare un sostegno ai suoi cari. Il parroco ha detto: “Ricordando la memoria di tutti quegli angeli che ci hanno lasciato troppo presto. Oggi non abbiamo risposte, ma dobbiamo restare ancora alla Fede per cercare di superare momenti come questi!”

All’uscita del piccolo feretro bianco, hanno messo al alto volume la canzone di Mr Rain “Supereroi” ed hanno fatto volare in aria centinaia di palloncini bianchi e rosa. Inoltre, durante il cammino, il feretro della piccola si è fermato davanti al negozio dei suoi genitori.

Il grave sinistro in cui è deceduta la bimba di 8 anni

I fatti sono avvenuti nella serata di giovedì 6 luglio, intorno alle 20.30. Precisamente lungo via Pasquale Nastro, nel comune di Gragnano, che si trova nella provincia di Napoli.

La piccola da ciò che è emerso era in sella ad uno scooter 750 cc, insieme ad una coppia di adulti. Quasi sicuramente erano usciti per un breve giro ed erano tutti senza casco.

Quando all’improvviso l’uomo alla guida del mezzo a due ruote, ne ha perso improvvisamente il controllo. Infatti dopo esser uscito fuori strada, sono caduti sotto una macchina parcheggiata, che era sul bordo della carreggiata.

Serena da ciò che è emerso, dopo la caduta ha provato a rialzarsi, ma ha perso i sensi. Per questo hanno deciso di trasportarla urgentemente al nosocomio San Leonardo, di Castellammare di Stabia, per le cure del caso. Purtroppo però, dopo il trasporto al nosocomio Santobono di Napoli, ha perso la vita.