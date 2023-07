Purtroppo non ce l'ha fatta la bambina di 8 anni coinvolta in un sinistro in scooter, è morta dopo poche ore di agonia

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella serata di giovedì 6 luglio, nella città di Napoli. Una bambina di soli 8 anni purtroppo ha perso la vita, dopo diverse ore di agonia in ospedale, dopo esser rimasta coinvolta in un sinistro in scooter.

Una notizia davvero straziante che ha portato a dolore e sconforto in tutta la comunità. Lo stesso Sindaco del comune in cui viveva, ha voluto mostrare vicinanza alla famiglia colpita dalla perdita improvvisa.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di giovedì 6 luglio, intorno alle 20.30. Precisamente in via Pasquale Nastro, nella zona di Gragnano, in provincia di Napoli.

Da ciò che è emerso la piccola Serena, questo era il suo nome, era in sella ad uno scooter con un adulto. Quando all’improvviso è caduta a terra e nell’impatto ha sbattuto la testa contro l’asfalto.

Le sue condizioni sono apparse molto gravi sin da subito. Per questo motivo in un primo momento l’hanno trasportata all’ospedale San Leonardo, di Castellammare di Stabia.

Da un primo controllo i medici le hanno riscontrato un gravissimo trauma cranico. Per questo hanno disposto il suo trasferimento urgente al nosocomio Santobono di Napoli, dove l’hanno sottoposta ad un delicato intervento alla testa.

Il decesso della bambina di 8 anni e le indagini sull’accaduto

Tuttavia, i tentativi dei dottori di tenerla in vita, sono risultati essere del tutto vani. Nella mattina di venerdì 7 luglio, poche ore dopo il sinistro, la bimba ha perso la vita.

Gli inquirenti hanno deciso di far luce su questo gravissimo sinistro, anche per far luce sulle responsabilità dell’adulto che portava in veicolo a due ruote. Questa persona ora ha fornito alle forze dell’ordine la sua versione dei fatti. Il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria in un post social ha scritto: