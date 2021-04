In questi giorni la Gran Bretagna si sta trovando al centro di una vera e propria crisi. Come riportato dal giornale inglese ‘The Guardian’, il Paese sembra essere entrato in una crisi da gnomi. Infatti, sembra proprio che i piccoli gnomi da giardino siano ormai diventati introvabili, e ciò ha fatto sì che le simpatiche statuette siano esaurite in tutti i negozi. Ma sapete perché?

Ian Byrne, vicedirettore dell’Highfield Garden World di Whitminster, nel Gloucestershire, ha dichiarato che in questo periodo si è verificata un’esponenziale crescita della vendita delle simpatiche statuette da giardino ma che, sfortunatamente, il riassortimento è molto lento. Ma sapete il motivo di tutto ciò? Eccolo svelato.

Stiamo attraversando un periodo di emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Durante il periodo di lockdown nazionale, proprio in Gran Bretagna si è verificata una crescita esponenziale delle vendite degli oggetti di giardinaggio. Addirittura, si parla del +97% rispetto al precedente anno.

A spiegare la situazione è lo stesso Ian Byrne il quale, ha dichiarato:

Le materie prime stanno diventando un po’ un problema e purtroppo gli gnomi sono una vittima di questa penuria. Gnomi di qualsiasi tipo (plastica, pietra o cemento) scarseggiano. Sono stati molto popolari nelle ultime due stagioni, abbiamo assistito a un massiccio aumento delle vendite di gnomi e sicuramente c’è anche una clientela diversa che li desiderava.

A queste parole si sono aggiunte quelle di Iain Wylie, amministratore delegato della Garden Center Association. L’uomo ha dichiarato: