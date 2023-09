Sono stati celebrati nel pomeriggio di martedì 12 settembre i funerali di Giorgia Banchero, una delle ragazze deceduta nel sinistro avvenuto a Cagliari, all’alba di domenica 10 settembre. Sono tante le persone che hanno scelto di essere presenti per la giovane, ma anche per i suoi cari.

La notizia della sua scomparsa e quella dei suoi amici, ha sconvolto migliaia di persone, soprattutto perché è ancora poco chiara la dinamica dell’incidente.

L’ultimo straziante addio alla 24enne lo hanno celebrato nella chiesa nel quartiere Sant’Elia di Cagliari. Con lei anche Najibe Zaher, Alessandro Sanna e Simone Picci hanno perso la vita, loro avevano tra i 19 ed i 20 anni.

In quell’occasione avevano passato insieme la serata in discoteca. Successivamente in 6 si sono messi a bordo della Ford Fiesta e probabilmente stavano rientrando nelle loro abitazione. Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Forse a causa dell’alta velocità, il ragazzo alla guida ha perso il controllo del mezzo. Dopo esser uscito fuori strada, con la ruota ha urtato il marciapiede. Alla fine si sono ribaltati e 2 dei ragazzi, sono stati sbalzati fuori dal veicolo.

All’arrivo dei medici per 4, non c’era ormai più nulla da fare. Due dei giovani, ora sono ricoverati in ospedale, in gravi condizioni. Appena appresa la notizia della scomparsa di Giorgia, la sorella e la madre hanno voluto pubblicare un post sui social, per dirle addio.

L’ultimo straziante addio a Giorgia Banchero

Il funerale della ragazza lo hanno celebrato nel pomeriggio di martedì 12 settembre. Una sua amica nel ricordarla ha detto: “Ci proteggerà da lassù!” Il parroco invece, nella sua omelia ha dichiarato:

Giorgia è viva in Dio, so che risorgerà. Io non la conoscevo, ma ho subito sentito il dolore dei genitori Mirko e Michela e dei fratelli Francesca, Maicol e Nicolas.

Prima della partenza del carro funebre per la tumefazione in cimitero, un lungo applauso ed un volo di palloncini hanno rotto il silenzio delle lacrime di tutti i presenti.