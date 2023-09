Un gravissimo incidente stradale è quello che è avvenuto a Cagliari all’alba di domenica 10 settembre. Purtroppo il bilancio è davvero molto grave, perché 4 giovani ragazzi hanno perso la vita, mentre 2 sono ricoverati in ospedale in condizioni molto gravi.

Al momento le forze dell’ordine intervenute, stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica, anche se per ora non risultano esserci altri veicoli coinvolti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 5 del mattino di domenica 10 settembre. Precisamente in Viale Marconi, che si trova nella città di Cagliari.

Da ciò che è emerso l’intero gruppo di amici avevano passato una serata insieme in un locale del posto. Probabilmente alla chiusura, si sono rimessi in auto e tutti stavano tornando alle loro abitazioni.

Erano in 6 dentro una Ford Fiesta. Quando all’improvviso, forse a causa di una distrazione e dell’alta velocità, è avvenuto l’impensabile.

Il ragazzo alla guida, avrebbe urtato il marciapiede. Di conseguenza, dopo aver perso il controllo dell’auto, si sono ribaltati all’interno della carreggiata. Due dei ragazzi, sono stati sbalzati fuori dal veicolo. Gli abitanti del posto, nel sentire il forte rumore e dopo aver visto la scena, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Incidente a Cagliari: chi sono i ragazzi che non ce l’hanno fatta

Gli agenti intervenuti ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Anche se al momento l’ipotesi più accreditata è quella di una distrazione e dell’alta velocità.

I medici purtroppo per 4 dei sei ragazzi non sono riusciti a fare nulla. Le vittime sono: Najibe Zaher di 20 anni, Alessandro Sanna di 19 anni, Simone Picci di 20 anni e Giorgia Banchero di 24 anni, la più grande del gruppo. Altri due 19enne che erano in auto con loro, sono ricoverati in ospedale ed hanno avuto una prognosi di 30 giorni.

Ora le forze dell’ordine oltre a prendere i rilievi del caso ed a visionare i filmati di video sorveglianza della zona, stanno ascoltando anche le testimonianze dei presenti. Uno degli abitanti del posto, sull’accaduto ha detto: “Ho sentito due botti violentissimi e corso fuori, ho visto i corpi sull’asfalto!”