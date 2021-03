Dopo aver scoperto di essere diventato un po’ più ricco grazie al Gratta e vinci vincitore scrive un bel messaggio di ringraziamento. Questa storia ci arriva da Boves, in Piemonte, dove un fortunato giocatore, grattando sul suo tagliandino, ha scoperto di aver vinto un premio davvero eccezionale. Una storia assolutamente da condividere.

Fonte Pixabay

Questa storia ci arriva da Boves, comune della provincia di Cuneo in Piemonte, che fa parte della Comunità montana delle Alpi del Mare. Qui qualcuno ha grattato un Gratta e vinci davvero fortunato, che gli ha permesso di guadagnare molti soldi.

Il fortunato giocatore, infatti, si è portato a casa una cifra da urlo acquistando un tagliando da 5 euro. E dopo aver scoperto di aver vinto tutti quei soldi, ha deciso di scrivere un biglietto di ringraziamento ai titolari del bar di Boves dove lo aveva comprato.

Lunedì 15 marzo i titolari del Caffè Roma di Boves hanno trovato la fotocopia di un Gratta e Vinci “20X” accompagnato da una scritta di ringraziamento: “Grazie per il magnifico regalo. Un vostro cliente“.

Uno dei clienti del bar, a quanto si apprende dal bigliettino, ha vinto un sacco di soldi con il numero 11. Ha vinto la bellezza di 500mila euro: i titolari del bar non sapevano nemmeno che un tagliando fortunato del genere era stato venduto nel loro locale.

Fonte Pixabay

Gratta e Vinci, vincitore si dimostra grato ai titolari del bar di Boves

I due fratelli che gestiscono il bar pensavano a uno scherzo, ma poi hanno controllato e hanno scoperto che effettivamente nel loro locale avevano vinto tutti quei soldi.

Fonte Pixabay

Ovviamente il nome del cliente che ha vinto non è stato svelato: come accade sempre in questi casi c’è il massimo del riserbo per mantenere l’anonimato. Ma in un momento come quello che stiamo vivendo speriamo sia una persona che ne aveva veramente bisogno.