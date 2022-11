Gratta e vince 500mila euro: la sua reazione davanti al tabaccaio

Gli italiani tentato molto spesso la fortuna con uno dei tanti giochi con premi in denaro presenti nel nostro paese. Non c’è dubbio che uno dei sistemi più usati siano i famosi gratta e vinci. Questi tagliandi di importo variabile a partire a 1 euro fino a 20 euro mettono in palio vincite fino a 2 milioni di euro.

Non è raro sentire per il paese persone che con un singolo tagliando sono riusciti a portarsi a casa una vincita importante e cambiare la propria vita.

Un po’ come accaduto qualche giorno fa a in una tabaccheria in via Di Vagno a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi. Qui un uomo era entrato con la speranza di vincere qualcosa. Ha deciso di acquistare un tagliando da 10 euro che mette in palio premi milionari.

Lo ha grattato e quando ha visto la vincita non credeva ai suoi occhi. Il tagliando è risultato vincente per 500mila euro.

L’uomo incredulo ha ringraziato i titolari tanto da mettersi in ginocchio. I titolari della tabaccheria, padre e figlio, hanno raccontato che il neo milionario non era neanche tra i giocatori più incalliti. Davvero un colpo di fortuna per lui che, con soli 10 euro, ha svoltato la sua vita e quella della sua famiglia.

Con gli occhi lucidi dalla contentezza l’uomo ha ringraziato i due titolari quasi in ginocchio. Chissà se si ricorderà di loro donandogli un regalo.

A Reggio Emilia un’altra vincita da 2 milioni di euro

Questo episodio non è isolato. Alcuni giorni fa un’altra vincita incredibile si è verificata a Reggio Emilia dove la dea bendata ha premiato un operaio. L’uomo tornando da lavoro ha fatto tappa presso un bar di Poviglio decidendo di acquistare un gratta e vinci da 20 euro. Grattandolo l’uomo si è portato a casa una vincita da ben 2 milioni di euro.

Doveroso ricordare comunque che nonostante nonostante le vincite, la probabilità di portarsi a casa una cifra milionaria come questi due fortunati giocatori, è comunque molto bassa.