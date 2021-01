Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella notte tra il 16 ed il 17 gennaio. Purtroppo un giovane padre di 48 anni, ha perso la vita davanti agli occhi della moglie e dei suoi due figli. I sanitari intervenuti sul posto, nonostante i loro tentativi, non sono riusciti a fare nulla per salvarlo.

Un evento tragico, che ha spezzato i cuori di moltissime persone, che sono vicine alla famiglia. L’impatto è stato inevitabile e l’uomo ha perso la vita praticamente sul colpo.

In base alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella notte tra il 16 ed il 17 gennaio. Precisamente tra Caivano e Marcianise, nella provincia di Napoli.

L’uomo era a bordo della sua Lancia Musa, con la sua famiglia e stavano percorrendo la SS87. Quando all’improvviso si è scontrato con una Fiat Punto, che proveniva dal senso opposto.

Stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, arrivate sul luogo dell’incidente, il ragazzo alla guida della Punto ha invaso l’altra corsia, probabilmente a causa di un colpo di sonno. Inoltre, andava ad una velocità molto elevata e l’impatto è stato del tutto inevitabile.

Alcuni testimoni appena si sono resi conto della gravità della situazione, hanno lanciato in fretta l’allarme ai soccorritori. Sul posto sono arrivate 3 ambulanze ed anche due volanti dei carabinieri.

Incidente tra Caivano e Marcianise, morto padre di 48 anni: le condizioni dei feriti

I medici hanno provato a fare il possibile per salvare la vita del giovane padre. Tuttavia, i loro disperati tentativi di rianimazione, non hanno portato ai risultati sperati. Per i soccorritori l’uomo ha perso la vita sul colpo, proprio a causa della gravità dell’incidente.

La moglie di 47 anni e i suoi due figli di 17 e 14 anni, invece sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Fortunatamente nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita. Purtroppo l’intera famiglia ha assistito alla morte del papà, senza poter far nulla per salvarlo.

L’altro automobilista, un ragazzo di soli 38 anni, anche lui è ancora ricoverato. Ha riportato traumi e lesioni, ma per i medici si riprenderà in fretta. Gli agenti al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.