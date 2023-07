Travolta da un tir dopo un incidente in moto, Mariella Carrino è morta a 27 anni: cosa le è successo

Una gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 30 giugno, tra una macchina, uno scooter ed un tir. Ad avere la peggio purtroppo, una ragazza di appena 27 anni, chiamata Mariella Carrino, che non ce l’ha fatta a sopravvivere.

Sono davvero tante le persone sconvolte da questa perdita prematura ed improvvisa. Ovviamente in tanti stanno scrivendo dei messaggi sui social per ricordarla e per mostrare vicinanza ai suoi cari.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di venerdì 30 giugno. Precisamente lungo la strada statale 3 Flaminia, nei pressi di Civita Castellana, nel viterbese.

Mariella in realtà era di Roma, ma in quell’occasione era in scooter con il suo fidanzato, poiché erano appena stati ad una gita e probabilmente dopo aver passato del tempo insieme, stavano tornando a casa.

Tuttavia, lungo il tragitto i due ragazzi a bordo del veicolo a due ruote, si sono scontrati con un’auto. Nell’impatto sono stati sbalzati a terra ed è proprio in quei secondi che è avvenuto l’impensabile.

Un tir che stava passando in quella strada, non essendo riuscito a frenare in tempo, ha travolto la 27enne che era a terra dopo il sinistro.

Il decesso straziante di Mariella Carrino dopo l’incidente

I passanti si sono presto resi conto della gravità dell’accaduto ed hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Sul posto oltre le forze dell’ordine, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare la ragazza da sotto al tir.

I medici inoltre, hanno cercato di rianimarla a lungo, ma purtroppo non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Il fidanzato l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Gemelli di Roma e da ciò che è emerso non risulta essere in pericolo di vita. Illesi invece la coppia a bordo della macchina e l’uomo alla guida del mezzo pesante.