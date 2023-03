Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella serata di sabato 18 marzo, nel comune di Guidizzolo. Purtroppo ad avere la peggio, una mamma di 53 anni chiamata Simona Migliorini. Per lei all’arrivo dei medici non c’era ormai più nulla da fare. Hanno solo potuto constatare il suo decesso.

Al momento le forze dell’ordine intervenute, stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, anche se non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di una fatalità.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 21 di sabato 18 marzo. Precisamente lungo la strada che collega i comuni di Cavriana e Medole, nella provincia di Mantova.

La mamma e il figlio erano a bordo della stessa auto. Probabilmente il 19enne, neopatentato, era alla guida del veicolo, quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Il ragazzo subito dopo una semi curva, probabilmente dopo aver perso il controllo del suo veicolo, è uscito fuori strada. La loro macchina si è ribaltata più volte in alcuni terreni che costeggiano la carreggiata.

I passanti hanno notato subito che l’auto è diventata un cumulo di lamiere. Per questo motivo, dopo aver allertato le forze dell’ordine, hanno anche chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Il decesso di Simona Migliorini dopo il sinistro con il figlio

Sul posto sono intervenute due ambulanze ed anche un elisoccorso. Tuttavia, per la mamma di 53 anni, i medici non hanno potuto far nulla, se non constatare il suo straziante decesso.

Probabilmente la donna ha perso la vita quando l’auto si è ribaltata lungo il terreno, mentre era seduta al sedile passeggero. Il figlio 19enne è stato trasportato in ospedale, ma dalle prime informazioni emerse, non risulterebbe essere in pericolo di vita.

Al momento gli agenti della polizia locale che sono intervenuti sul luogo del sinistro, sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Per ora, l’ipotesi di una fatalità, sembra essere quella più plausibile.