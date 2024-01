Un gravissimo sinistro è quello avvenuto all’alba di sabato 13 gennaio, nel comune di Lamezia Terme. Purtroppo Rosalinda Falvo di 26 anni, è deceduta sul colpo, gli amici che erano in macchina con lei, sono rimasti feriti, ma non risultano essere in pericolo di vita.

La notizia di questa scomparsa così improvvisa e straziante, ha sconvolto tutta la comunità. Essendo anche che la ragazza era figlia unica di una coppia. In tanti per lei stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 4 del mattina di sabato 13 gennaio. Precisamente lungo via Sebastiano Guzzi, nel comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.

I quattro amici, di cui il più giovane aveva 16 anni, erano usciti per passare una serata insieme. Dopo aver finito, erano risaliti in auto e stavano rientrando nelle loro abitazioni.

Quando all’improvviso, la Nissan Pixo guidata proprio da Rosalinda, è uscita fuori strada. La ragazza non è affatto riuscita a riprenderne il controllo ed ha finito la sua corsa contro un muretto di una casa che costeggia la carreggiata.

Gli abitanti del posto, si sono presto resi conto della gravità dell’accaduto ed hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine.

Il decesso di Rosalinda Falvo dopo il sinistro

Sul posto altre ai Carabinieri, sono arrivati i soccorritori ed anche i Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno liberato la ragazza dalle lamiere e poi l’hanno affidata alle cure dei medici, ma per lei ormai non c’era più nulla da fare.

Quindi non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso. Purtroppo Rosalinda dopo l’impatto con la sua auto, ha perso la vita praticamente sul colpo.

La notizia di questa perdita così improvvisa e straziante ha lasciato dolore e sconforto nei cuori dei suoi familiari, ma anche in quelli della comunità. In tanti stanno scrivendo dei messaggi sui social per ricordarla. Nel frattempo gli agenti, dopo aver preso i rilievi caso, stanno lavorando per ricostruire la dinamica.