Si chiamava Stella Mutti ed aveva appena 19 anni, è lei la vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte a Rezzano. Purtroppo ha avuto la peggio e nonostante il disperato tentativo dei medici di salvarla, a causa dei traumi riportati, è morta sul colpo.

Gli agenti intervenuti ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’intera comunità è sconvolta da questa perdita così improvvisa e prematura.

In base alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata intorno all’1.45 di notte, tra giovedì 25 e venerdì 26 agosto. Precisamente nei pressi di via Garibaldi, a Rezzano, in provincia di Brescia.

La ragazza che viveva con la famiglia a Nuvoleto, quella sera era in sella ad una Yamaha con un suo amico di 22 anni. Probabilmente erano proprio diretti a casa.

Tuttavia, è proprio durante il tragitto che è avvenuto l’impensabile. Per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il ragazzo alla guida del veicolo si è scontrato con una Jeep.

L’impatto è stato davvero molto violento e ad avere la peggio è stata proprio Stella Mutti. Questo perché nell’incidente è volata sull’asfalto per diversi metri. Gli altri due ragazzi sono feriti, ma per ora nessuno risulta essere in pericolo di vita.

Incidente a Rezzano: il decesso della 19enne

Sul posto oltre alle forze dell’ordine, sono arrivati anche i sanitari. Quest’ultimi con la speranza di salvare la 19enne, hanno provato a rianimarla a lungo.

Tuttavia, a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto, probabilmente è morta sul colpo. Infatti i sanitari alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Al momento le forze dell’ordine intervenute, sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Dalle prime informazioni emerse sembrerebbe che il ragazzo di 27 anni, alla guida della Jeep aveva un tasso alcolemico molto elevato. Tre volte superiore al limite previsto dal codice della strada.