Grave incidente a Segni, muore 51enne

La mattina del 26 gennaio del 2021, alle ore 6:30, un grave incidente si è verificato nel territorio del comune di Segni. Il violento impatto frontale si è verificato tra una Fiat Panda e un’Opel Corsa ed ha provocato la morte del 51enne Gianluca Vitelli. L’uomo, infatti, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale per le gravi ferite riportate.

Terribile è stato l’impatto che ha distrutto le due autovetture. Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorsi del 118 il cui intervento, però, è stato inutile. Infatti Gianluca Vitelli è morto poco dopo il ricovero in ospedale per i gravi danni provocati dall’impatto.

Oltre ai soccorsi, sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Colleferro e della Stazione di Segni per fare tutti i rilievi e gli accertamenti del caso. Successivamente alla rimozione dei mezzi stradali coinvolti nell’incidente, sono state ripristinate tutte le condizioni di sicurezza stradale.

Ancora nessuna causa certa riguardo il grave incidente

Nonostante le cause dell’impatto sono ancora da accertare, non è stato esclusa l’ipotesi del ghiaccio. Infatti, è stato ipotizzato che il ghiaccio che ricopriva il manto stradale abbia avuto la meglio in questo grave incidente frontale provocando così il violento impatto che ha visto la morte del 51enne Gianluca Vitelli. Per quanto riguarda, invece, il conducente dell’Opel Corsa, sembra che non sia in pericolo di vita.