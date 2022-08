Nemmeno il tempestivo trasporto in ospedale ha potuto fare qualcosa per salvare la vita di Mara Maselli. La ragazza di soli 23 anni è l’ennesima vittima di un incidente stradale, che è avvenuto nella mattinata di domenica 7 agosto. Era in macchina con il fidanzato, che anche lui è in gravi condizioni.

In tanti in queste ore hanno scelto di affidare ai social un pensiero per la giovane ragazza, che è volata in cielo davvero troppo presto. Il suo sorriso e la sua spontaneità hanno conquistato tutti.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 7 del mattino di domenica 7 agosto. Precisamente lungo la Ss100, nella zona di Mottola, in provincia di Taranto.

La ragazza in realtà viveva con i suoi genitori nel piccolo comune di San Michele, a Bari. In quell’occasione era in auto con il suo fidanzato e non è ancora chiaro dove fossero diretti.

Tuttavia, all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, i due si sono scontrati con un furgone. L’impatto è stato davvero molto violento.

Per questo i passanti, quando si sono resi conto della gravità dell’accaduto, hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine ed anche ai sanitari. Per ora risultano essere tre i veicoli coinvolti in questo grave incidente.

Il drammatico decesso di Mara Maselli

I medici sono arrivati sul posto in pochi minuti. Con la speranza di poter salvare la vita della ragazza, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Castellaneta. Però, i traumi riportati per lei sono risultati essere molto gravi.

Infatti alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Purtroppo anche altre 3 persone sono rimaste ferite, tra queste ci sono il fidanzato e la mamma dell’uomo che era alla guida del furgone.

Quest’ultima è in gravi condizioni. Gli agenti arrivati sul posto, per fare tutti i rilievi del caso, hanno dovuto bloccare la strada al traffico per diverso tempo. Al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del grave incidente, che ha portato alla morte di una giovane ragazza.