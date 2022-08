Ravenna, dopo il drammatico incidente avvenuto in piena notte, è stata arrestata una ragazza di 24 anni per guida in stato di ebbrezza

Dopo i controlli del caso, gli agenti hanno disposto l’arresto della ragazza di 24 anni, che era alla guida della Mercedes A180. Dalle analisi in ospedale è emerso che era alla guida con un tasso alcolemico molto elevato, quasi il doppio da quello previsto dal codice della strada.

Il bilancio di questo episodio è davvero straziante, sono tre le persone morte ed altre tre sono ferite. Infatti sono ricoverate all’ospedale Bufalini di Cesena.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia è avvenuta nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 agosto. Precisamente nel piccolo comune di Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna.

L’allarme alle forze dell’ordine e ai sanitari è arrivato intorno all’una di notte. I passanti hanno chiesto aiuto vista la gravità dell’incidente che era appena avvenuto e le condizioni dei feriti.

Gli agenti arrivati all’incrocio tra via Bollana e via Garaffone si sono ritrovati davanti ad una scena straziante. Le tre donne che erano a bordo della Fiat Panda erano incastrate tra le lamiere del loro mezzo.

Per questo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Tuttavia, due di loro non sono riuscite a sopravvivere ai traumi riportati dopo l’impatto. Infatti i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto.

La scoperta in ospedale sulla ragazza di 24 anni, dopo l’incidente

Anche l’uomo di 39 anni che alla guida della moto non ce l’ha fatta. Purtroppo è morto dopo il grave impatto contro la strada.

La ragazza di 24 anni che era alla guida della Mercedes A180, era con una sua amica della sua stessa età. Tuttavia, dopo il ricovero in ospedale e le analisi di routine, è emerso che era alla guida con un tasso alcolemico molto superiore a quello previsto dal codice della strada.

Per questo le forze dell’ordine hanno disposto il suo arresto. I reati di cui è accusata sono: omicidio plurimo stradale e lesioni stradali aggravate dalla guida in stato di ebbrezza.