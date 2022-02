Un terribile incidente aereo è avvenuto nella giornata di giovedì 3 febbraio in Islanda. Tra le 4 vittime ci sono anche due star del web, Josh Neuman e Nicola Bellavia. Entrambi sono molto conosciuti sui social, proprio per i viaggi e i contenuti che pubblicavano.

CREDIT: INSTAGRAM

Erano diretti alla città di Reykjavik, per un lavoro con l’azienda di moda belga Suspicious Antwerp. Tuttavia, quando le forze dell’ordine hanno ritrovato il veicolo, per loro non c’era più nulla da fare.

A bordo del Cssna 172 c’erano 4 persone. Tra queste appunto Josh Neuman che era un noto youtuber di soli 22 anni e Nicola Bellavia che invece era un influencer. Sui suoi profili social mostrava sempre le foto e i video dei suoi numerosi viaggi.

La terza vittima è Tim Alings. Era un ragazzo olandese di soli 27 anni, ingaggiato sempre per il lavoro con quella azienda. Anche il pilota di 49 anni ha perso la vita. La Suspicious Antwerp, su questo terribile incidente, ha scritto:

CREDIT: INSTAGRAM

Siamo enormemente addoloranti per la notizia ed i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alle famiglie ed anche agli amici delle vittime. Siamo in stretto contatto con loro, così come le autorità, e stiamo facendo tutto il possibile per assisterli in questo momento difficile per tutti loro.

Il terribile incidente aereo in cui hanno perso la vita Josh Nueman e Nicola Bellavia

Il viaggio di questi ragazzi è partito lo scorso giovedì 3 febbraio. Erano diretti alla città di Reykjavik, con lo scopo di creare dei contenuti. Tuttavia, proprio la stessa sera, sono spariti dai radar.

La tragica scoperta è avvenuta la mattina del 5 di febbraio. Le forze dell’ordine hanno trovato il veicolo nel lago di Tingvallatn e i corpi delle 4 vittime sott’acqua.

CREDIT: INSTAGRAM

Inoltre, a causa del maltempo, le operazioni di recupero sono iniziate lo scorso lunedì 7 febbraio. Sui social tantissime persone hanno scritto dei messaggi per poter salutare queste 4 persone che purtroppo hanno perso la vita.