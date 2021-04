Star del web ha perso la vita in un grave incidente: aveva 31 anni e stava organizzando il suo matrimonio

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo dei social nei giorni scorsi. Purtroppo la nota influencer di 31 anni, Rochelle Hager ha perso la vita, a causa di un grave incidente con la sua auto. Era al telefono con la sua fidanzata, che ha sentito tutto. Stava tornando a casa.

Un evento tragico, che ovviamente ha scosso migliaia di persone, ma sopratutto i suoi familiari. Era molto seguita su TikTok, proprio per la sua spontaneità e la sua simpatia.

Il dramma di questa giovane donna, è avvenuto lo scorso lunedì 29 marzo. Era uscita per fare delle commissioni e dopo aver finito tutto, ha ripreso la strada per tornare nella sua abitazione.

È proprio quando si trovava su una strada secondaria che è avvenuta la tragedia. Rochelle era al telefono con la sua fidanzata, le stava chiedendo tra quanto sarebbe rientrata e proprio in quel momento, è crollato un ramo di un pino che l’ha travolta.

Purtroppo in questi ultimi giorni, il maltempo sta causando molti problemi nella contea di Franklin, nel Maine. Gli abitanti sono rimasti anche senza elettricità per diverse ore.

I presenti si sono presto resi conto della gravità dell’incidente dell’influencer ed infatti hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari e alle forze dell’ordine. Tuttavia, i medici intervenuti sul posto, non hanno potuto far nulla per salvarla. Ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Lo strazio della fidanzata di Rochelle Hager dopo l’incidente

Il capo della polizia, che è arrivato sul posto pochi minuti dopo il dramma, ha raccontato che la scena che si è trovato davanti, è stata straziante. Ha anche aggiunto che la ragazza non avrebbe potuto far nulla per evitare il ramo.

Rochelle e la sua fidanzata Lynn Ritchie stavano organizzando il loro matrimonio per ottobre di quest’anno ed entrambe erano al settimo cielo. Sull’accaduto ha raccontato: