Crotone. Le strade italiane piangono un altro giovane papà. Davide Luly ha perso la vita a soli 34 anni. Stava tornando a cada quando è rimasto coinvolto in in grave incidente stradale, con altre tre vetture.

Davide Luly è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e, purtroppo, ha riportato conseguenze troppo gravi. I soccorritori, nonostante il tempestivo arrivo, non hanno potuto fare nulla per aiutarlo. Hanno soltanto potuto dichiarare il decesso sul posto.

Anche altre tre persone, tutte a bordo delle altre vetture, sono rimaste coinvolte. Fortunatamente, secondo le notizie emerse, nessuno di loro risulta essere in gravi condizioni di salute. La donna a bordo della bmw è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco.

Ad avere la peggio è stato solo Davide Luly. Il 34enne, di professione meccanico, stava lavorando nella sua officina, poco distante da punto del sinistro. Durante la pausa, molto probabilmente, era salito a bordo della sua smart per tornare dalla sua famiglia per il pranzo. Purtroppo non ha mai fatto rientro.

Davide Luly lascia la moglie e due figli

Davide lascia nel dolore due figli piccoli, un maschio e una femmina e la moglie Silvia.

L’intera comunità è sconvolta da quanto accaduto, sono numerosi i messaggi pubblicati sul web da tutti coloro che lo conoscevano e che hanno voluto ricordarlo e salutarlo per l’ultima volta.