La spiacevole vicenda è accaduta a San Cono, un comune in provincia di Catania. Francesco Palidda, un ragazzo di soli 16 anni, ha perso la vita.

La notizia è stata resa nota dal sito Live Sicilia. Il 16enne è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica del sinistro e per stabilire le responsabilità per il decesso improvviso di Francesco Palidda.

L’intera comunità è sconvolta, così come la famiglia che non si aspettava di dover vivere una perdita così straziante. Il 16enne era molto conosciuto a San Cono, sono state infatti tantissime le persone che, dopo la triste notizia, hanno voluto pubblicare un post sui social per ricordarlo e salutarlo un’ultima volta.

Non vi è cosa peggiore che perdere un figlio. Mi stringo al vostro dolore. Massimo Palidda e della vostra famiglia tutta. Riposa in pace Francesco, hai potuto trascorre solo 16 dei tuoi anni in questa vita. Da “ANGELO” avrai l’eternità per vegliare sui tuoi cari, su chi ti ha conosciuto e voluto bene…..

Anche il Primo Cittadino ha espresso il cordoglio e la vicinanza alla famiglia dell’adolescente ed ha proclamato lutto cittadino, in segno di rispetto, per il giorno dell’ultimo saluto.

Proclamare il lutto cittadino è stato un atto dovuto perché simili tragedie, oltre a gettare nello sconforto l’intera comunità di San Cono, sono eventi che, nella loro drammaticità scuotono gli animi di tutti

I funerali sono stati celebrati ieri, 22 settembre alle ore 16:30, nella chiesa Santa Maria delle Grazie.

Francesco Pallida: la ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutto è accaduto intorno alle 22:30 dello scorso 20 settembre, lungo via Luigi Sturzo. Francesco Palidda era a bordo del suo scooter, quando si è schiantato contro un albero.

Insieme a lui, c’era un altro coetaneo, che ha riportato lievi conseguenze. Sul posto sono subito arrivati gli operatori sanitari del 118 e gli agenti dei Carabinieri. Francesco è stato portato all’ospedale di Caltagirone, dove il suo cuore si è fermato per sempre. I medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma alla fine è arrivato lo straziante epilogo.