Un gravissimo incidente stradale è quello che è avvenuto nella giornata di ieri, nella zona di Mottola. Purtroppo tre giovani ragazzi, che erano a bordo della stessa auto, hanno perso la vita. Mentre un’intera famiglia, composta da madre, padre e bimba, è ora ricoverata in ospedale per accertamenti.

Sull’accaduto ovviamente stanno lavorando le forze dell’ordine, che hanno dovuto prima chiudere la strada al traffico, poi prendere i rilievi del caso ed al momento stanno cercando di ricostruire con esattezza come è avvenuto l’incidente. Tra queste cose anche le eventuali responsabilità.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il grave sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 17 marzo. Precisamente lungo la strada statale 100, che collega Bari e Taranto. I tre ragazzi erano tutti a bordo della Peugeot, ma non è ancora chiaro dove erano diretti. Quando all’improvviso, è avvenuto l’impensabile.

Per causa ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, i giovani si sono scontrati frontalmente con una BMW, con a bordo un’intera famiglia. Lo scontro è apparso sin da subito molto grave ed infatti i passanti che hanno assistito alla scena, hanno allertato tempestivamente sia gli agenti ed anche i sanitari.

Incidente a Mottola, chi sono le vittime e cosa è emerso sull’accaduto

I medici sono presto intervenuti per aiutare le persone coinvolte. Tuttavia, per i tre ragazzi non hanno potuto fare più nulla. Da quello che scrive il quotidiano locale, Bari Today, erano: Antonio Panzitta di 31 anni, due ragazze di 23 e 26 anni, chiamate Silvia Scardamaglia e Marcella Risoli, tutti originari della Calabria.

Da ciò che è emerso alla base dell’incidente dovrebbe esserci un sorpasso azzardato. Tuttavia, saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle conferme su cosa è successo in quel luogo.

All’arrivo dei medici per loro purtroppo non c’era ormai più nulla da fare. Infatti non hanno avuto altra scelta che constatare i loro straziante decessi. La notizia si sta iniziando a diffondere nella loro comunità e quindi sono tante le persone addolorate da queste perdite.