Un terribile incidente stradale è quello che è avvenuto la scorsa sera sull’A1. Ad avere la peggio una ragazza, che era alla guida della sua macchina e che ora sta lottando per la sua vita in ospedale, dopo che un pneumatico ha colpito all’improvviso la sua macchina.

Sull’accaduto stanno lavorando le forze dell’ordine, anche per capire come è potuto succedere un dramma simile. In tanti nel frattempo sono in grande ansia per le sorti della giovane, che è apparsa da subito in condizioni disperate. I medici intervenuti hanno dovuto prima stabilizzarla sul posto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di giovedì 14 marzo. Precisamente nel tratto di strada che collega Colleferro ad Anagni, al confine tra la provincia di Frosinone e Roma. La ragazza da ciò che è emerso era diretto verso Roma ed era alla guida della sua Lancia Y.

Quando all’improvviso, per cause ancora da stabilire da parte delle forze dell’ordine, da una macchina in corsa di è staccato un pneumatico. Quest’ultimo ha passato anche lo spartitraffico ed ha invaso l’altra corsia di marcia. Ha creato gravi problemi alla circolazione e nel sinistro sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Incidente sull’A1, le condizioni della ragazza

CREDIT: STEFANO VECCI

I passanti si sono presto resi conto che la situazione della giovane era davvero molto complicata. Per questo motivo hanno allertato tempestivamente i sanitari, che sono arrivati sul posto in pochissimi minuti. Insieme a loro, anche gli agenti.

I sanitari hanno prima cercato di stabilizzarla e poi l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Da ciò che scrive il quotidiano Il Messaggero le sue condizioni al momento risulterebbero essere molto gravi. Affermano appunto che sta lottando anche per la sua vita.

Nel frattempo le forze dell’ordine stanno lavorando per capire cosa è successo nel sinistro. Da ciò che è emerso sono ben 6 le persone rimaste ferite ed il più anche la giovane, che è in condizioni molto gravi. Ora non bisogna far altro che aspettare per avere aggiornamenti sulla vicenda.