Grave incidente frontale ad Acri, una donna è morta sul colpo, altre quattro persone sono ricoverate in gravi condizioni

Un bilancio davvero straziante è quello di un grave incidente che è avvenuto nella notte, ad Acri. Una donna purtroppo è deceduta sul colpo, altre quattro persone invece, sono ricoverate in ospedale in condizioni davvero molto gravi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed anche i Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno liberato le persone dalle lamiere dei veicoli ed hanno anche messo in sicurezza la strada.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 maggio. Precisamente lungo la strada statale 660, in località Timpone, che si trova nel comune di Acri, in provincia di Cosenza.

Visto come si sono svolti i fatti e la poca chiarezza della dinamica, le informazioni emerse sono ancora poche e frammentarie.

Da ciò che è venuto fuori in queste ultime ore, una Mercedes E270 ed una Nissan Qashqai si sono scontrate frontalmente. L’impatto tra i due veicoli è apparso molto grave sin da subito, poiché le auto sono diventate un cumulo di lamiere.

I passanti nel vedere la scena, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine. Le condizioni delle persone dentro i veicoli, sono apparse disperate.

Incidente ad Acri, il decesso della donne e le condizioni degli altri

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che dopo aver liberato i feriti dalle lamiere dei loro veicoli, hanno lavorato per mettere in sicurezza tutta la zona e per mettere di nuovo lo scorrimento del traffico.

Purtroppo ad avere la peggio una donna, che era seduta sul sedile passeggero della Nissan. I medici hanno cercato di rianimarla a lungo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi.

A causa del forte impatto con l’altro veicoli, è deceduta praticamente sul colpo. Altre quattro persone invece, sono al momento ricoverate in ospedale e stanno lottando per la loro vita. Ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce sull’accaduto ed a capire la dinamica che ha portato al sinistro.