Un gravissimo sinistro è quello che si è verificato giovedì 18 maggio, nel paesino di Escalaplano, che si trova nel parte sud della Sardegna. Ad avere la peggio una donna di 46 anni tedesca, che era venuta in Italia per visitarla. A nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti.

Sul posto oltre le forze dell’ordine, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per ristabilire il traffico e mettere la strada in sicurezza.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di giovedì 18 maggio, intorno alle 13.30. Precisamente in una stradina che porta da Escalaplano a Ballao, due piccoli paesi che si trovano nella parte Sud della Sardegna.

La giovane era in sella ad una moto, molto probabilmente con un’altra persona. Non è ancora chiaro dove erano diretti, ma l’unica cosa certa è che non era residente in Italia.

Tuttavia, è proprio mentre stavano procedendo su quella strada, che per cause da chiarire dalle forze dell’ordine, si sono scontrati frontalmente contro un camion che proveniva dal senso opposto.

I passanti si sono presto resi conto della gravità del sinistro. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine.

Il decesso della donna di 46 anni dopo lo scontro

I soccorritori sono arrivati sul posto in pochi minuti e vista la criticità dell’accaduto, hanno deciso di chiedere anche l’ausilio dell’elisoccorso. Però le loro manovre di rianimazione sulla donna, sono risultate vane.

Alla fine, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. A causa del forte impatto con il mezzo pesante, per lei non hanno potuto fare nulla.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che insieme alle forze dell’ordine hanno provveduto a riportare la sicurezza su quel tratto di strada. Hanno dovuto chiudere al traffico per diverso tempo. Su questo sinistro stanno indagando i Carabinieri della stazione di Jerzu.