Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 20 febbraio. Purtroppo una 20enne è deceduta praticamente sul colpo, mentre l’uomo di 59 anni, che era alla guida dell’altra macchina, risulta essere in condizioni molto gravi in ospedale.

Le forze dell’ordine intervenute al momento stanno lavorando per capire l’esatta dinamica del sinistro, che ha portato a conseguenze strazianti. La famiglia della giovane è sconvolta, per la perdita subita nel giro di pochi istanti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, l’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 20 febbraio. Precisamente lungo la strada statale 17, che si trova nella zona di Volturino, in direzione Campobasso, in provincia di Foggia. In realtà la ragazza viveva nel comune di Sant’Angelo a Cupolo, che si trova a Benevento.

Da quello che scrive il quotidiano locale, Foggia Today, la vittima si chiamava Maria Letizia Micco ed aveva solamente 20 anni. In quella occasione era alla guida della sua macchina. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, si è scontrata frontalmente con un altro veicolo.

Il decesso della 20enne dopo il grave incidente frontale

L’impatto tra i due veicoli è apparso da subito molto grave. Infatti i passanti hanno subito chiesto il tempestivo intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine. Tutti sono arrivati sul posto in pochissimi minuti.

La ragazza sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere del suo veicolo. Per questo è stato necessario anche l’intervento dei Vigili De Fuoco, che hanno lavorato a lungo per riuscire a liberarla. Tuttavia, quando l’hanno affidata alle cure dei sanitari, per lei non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

L’uomo di 59 anni, che era alla guida dell’altro veicolo, si trova anche lui in condizioni molto gravi. Infatti per ora è ricoverato in ospedale. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e soprattutto le eventuali responsabilità. Ci saranno a breve ulteriori aggiornamenti sul caso.