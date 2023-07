Un gravissimo incidente in Autostrada A4, nella giornata di giovedì 13 luglio. L’uomo che era alla guida della macchina, ha perso la vita praticamente sul colpo, mentre la donna ed i due bambini che erano nel veicolo, sono in condizioni molto gravi.

Per permettere ai soccorritori di intervenire ed anche per i rilievi del caso da parte delle forze dell’ordine, ci sono stati code e disagi nella circolazione.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 12.15 di giovedì 12 luglio. Precisamente lungo l’autostrada A4, in direzione Milano. La dinamica per ora sembra essere abbastanza chiara.

L’auto con targa Svizzera, per motivi ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, ha tamponato in modo molto forte un Tir, che era fermo nella corsia di sosta.

La macchina si è praticamente infilata sotto l’autoarticolato ed infatti, è andata completamente distrutta. Gli altri automobilisti si sono presto resi conto della gravità del sinistro ed è per questo che hanno chiesto l’intervento urgente dei sanitari e delle forze dell’ordine.

Gli agenti per permettere ai soccorritori di lavorare, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore. L’uomo però, nonostante i loro tentativi di salvarlo, non ce l’ha fatta. Gli altri occupanti dell’auto invece, sono ricoverati in gravi condizioni.

Incidente in Autostrada A4, la situazione

I medici vista la gravità dell’accaduto, hanno chiesto l’intervento urgente dell’elisoccorso del Suem. Di conseguenza la mamma ed i suoi due bambini, sono stati tutti trasportati in ospedale, i piccoli al nosocomio di Padova, la donna a Mestre.

Le loro condizioni al momento risultano essere davvero critiche, ma le prossime ore per loro potrebbero essere davvero importanti. La famiglia risulta essere tutta di nazionalità Svizzera.

Vista la gravità del sinistro la strada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo. Gli agenti hanno dovuto permettere ai soccorritori di intervenire ed anche prendere i rilievi del caso, per capire la dinamica. Ora bisognerà capire il motivo della distrazione dell’uomo, che era alla guida dell’auto.