Grave incidente stradale in provincia di Sondrio, Elisa Scaletti è morta a 21 anni: ferito l'amico seduto sul sedile passeggero

Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella notte tra sabato 14 e domenica 15 gennaio, nella provincia di Sondrio. Purtroppo ad avere la peggio, una ragazza di soli 21 anni chiamata Elisa Scaletti. Era alla guida della sua auto, quando ne ha perso il controllo ed è andata a scontrarsi contro un albero.

L’intera comunità, proprio come la sua famiglia, al momento sono sconvolti da questa straziante ed improvvisa perdita. Tutto è accaduto nel giro di pochi minuti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media, i fatti sono avvenuti intorno alle 2 di notte, tra sabato 14 e domenica 15 gennaio. Precisamente lungo la strada provinciale 24, vicino la tangenziale a Villa Tirano, in provincia di Sondrio.

Elisa era a bordo della sua Citroen, con un suo amico di 19 anni e molto probabilmente, mentre stavano rientrando a casa, hanno perso il controllo del veicolo.

La ragazza per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, prima è uscita fuori strada e successivamente ha finito la sua corsa contro un albero. Lo scontro è stato talmente forte, che la sua macchina è diventata un cumulo di lamiere.

I passanti quando hanno visto le condizioni dell’auto e dei due ragazzi, hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine e ai sanitari. Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco.

Il decesso di Elisa Scaletti dopo il sinistro

I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per liberare la giovane dalle lamiere dell’auto. Però, nonostante i loro disperati tentativi di salvarle la vita, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Le forze dell’ordine nel frattempo stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Per il momento non risultano esserci altre auto coinvolte. Il ragazzo, invece, seduto nel lato passeggero, ha riportato contusioni lievi.

Le comunità di Villa Tirano e di Stazzona, ora sono in lutto e sconvolte dall’improvvisa scomparsa. La famiglia è molto conosciuta nella zona, anche perché la madre per un breve periodo era diventata consigliere comunale.